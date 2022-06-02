Басурин: ВСУ потеряли 70 человек во время попытки прорыва у Авдеевки

Подразделения Донецкой Народной Республики отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и в Новомихайловке. Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Три попытки прорыва. За прошедшую неделю две в Авдеевке, одна в Новомихайловке», — назвал он количество предпринятых ВСУ попыток прорыва.

Басурин уточнил, что потери украинских военных составили порядка 70 человек, также были уничтожены три танка.

«Два таких случая было в районе Авдеевки. <…> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <…> До 70 солдат были уничтожены», — сказал он.

Также Басурин уточнил, что в районе Новомихайловки при попытке прорыва были убиты 15 военнослужащих ВСУ.

Город Авдеевка расположен к северу от Донецка. С этой стороны ВСУ ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке.

Село Новомихайловка находится на юго-западе от Донецка. Оттуда украинские подразделения стреляют по столице ДНР и поселку Еленовка в Волновахском районе.