Донецкая Народная Республика рассчитывает на более активное применение российской армией ракет наземного и воздушного базирования. Так замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил в эфире телеканала «Россия 1» призыв к дополнительной помощи Донбассу, сообщило РИА «Новости».

«Чтобы здесь было больше применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника», — сказал он.

По словам Эдуарда Басурина, это позволило бы разбить скопления украинской артиллерии и западное оружие.

Он также отметил, что последние массированные обстрелы Донецка готовились давно. Это была тщательно спланированная атака, а не хаотичные выстрелы. Огонь велся по определенному участку. В результате сильнее всего пострадали Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой.

Глава ДНР Денис Пушилин после обстрела украинскими военными столицы республики, в том числе роддома и рынка, заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы. Атаки 13 июня признаны самыми масштабными за все время конфликта. К расследованию подключился Следком России.