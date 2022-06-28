Бастрыкин поручил возбудить дело против главы украинской разведки

Возбудить уголовное дело на главу украинской разведки Кирилла Буданова поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Решение последовало после слов разведчика о терактах и диверсиях на территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Следователям поручено проверить информацию о воинских подразделениях ВСУ, якобы готовящих теракты и диверсии в России. Также они изучат сообщения СМИ о том, что командование ВСУ «склоняло контрактников к совершению терактов». Как полагают в ведомстве, «военнослужащих принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов».

О том, что в России проходят и будут проходить атаки и диверсионные операции, Буданов заявил 27 июня. При этом он не стал уточнять, стоит ли за этими действиями руководство Украины.

По словам главы разведки Украины, на территориях его страны, взятых под контроль российскими военными, работают партизаны. Он вспомнил, в частности, о взрыве автомобиля в Херсонской области, при котором погиб начальник управления молодежи и спорта пророссийской воено-гражданской администрации региона Дмитрий Савлученко.