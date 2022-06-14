Бастрыкин поручил СК расследовать факты обстрелов ВСУ жилых домов Донецка

Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует факты многочисленных обстрелов со стороны ВСУ жилого сектора и объектов гражданской инфраструктуры Донецка. Такое поручение следственным подразделениям дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Атаки ВСУ производятся из РСЗО и дальнобойных артиллерийских установок иностранного производства, вооружение поставлялось на Украину странами — участниками НАТО. ВСУ обстреливают объекты гражданской инфраструктуры — больницы, школы, торговые площадки и жилые дома. Среди пострадавших есть дети, в городе колоссальные разрушения.

«Вместе с тем западные страны игнорируют объективные данные о проводимой киевским режимом намеренной операции против мира и безопасности человечества, а их средства массовой информации грубо искажают факты о происходящих событиях, несмотря на свидетельства очевидцев, а также вещественные доказательства, свидетельствующие о преступлениях киевского режима», — говорится в сообщении.