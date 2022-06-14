Бастрыкин поручил расследовать обстрел роддома в Донецке

Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецка ведутся прицельно и носят заведомо преступный характер. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следователям расследовать атаки по рынку и роддому, заявили в пресс-службе.

«Активизация подобных жестоких обстрелов фиксируется на протяжении последних нескольких дней. Совершенно очевидно, что эти обстрелы ведутся прицельно и носят заведомо преступный характер», — отметили в СКР.

Нападения произошли 13 июня. Артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. Снаряд попал в крышу, пациенток эвакуировали. Также украинские военные атаковали рынок, в результате погибли мирные жители.

Действия ВСУ противоречат нормам международного гуманитарного права, в том числе третьей статье Всеобщей декларации прав человека Генассамблеи ООН, Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны и Конвенции о защите гражданского населения во время войны.