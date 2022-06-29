Бастрыкин назвал место суда над националистами из ВСУ

Суд над подозреваемыми в преступлениях против населения Донбасса пройдет в ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал председатель СК Александр Бастрыкин. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом во время выступления на сессии «Мир и право» в рамках Петербургского международного юридического форума. Бастрыкин отметил, что соответствующая договоренность с прокуратурами ДНР и ЛНР уже достигнута.

«Правосудие должно вершиться там», — сказал он.

Также Бастрыкин напомнил, что СК России уже передал 10 уголовных дел в прокуратуры республик. Сотрудники этих ведомств должны перенаправить их в местные суды. Бастрыкин отметил, что по одному из этих дел уже вынесли обвинительный приговор.

Также глава Следственный комитет отметил, что российское законодательство позволяет вести расследования преступлений в отношении иностранных граждан, направленных против мира и безопасности человечества. При этом место совершения правонарушения не имеет значения.

Телеканал RT ведет спецпроект совместно с СК РФ, основная цель которого — давать огласку военным преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса. В рамках промежуточной беседы с изданием Бастрыкин отметил, что за последние восемь лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в ДНР, ЛНР и на Украине.