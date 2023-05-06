Спецоперация 06 мая 2023, 09:15 Бастрыкин назвал число пострадавших от преступлений киевского режима в Донбассе Глава СК РФ Бастрыкин: более 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева РИА «Новости»

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Свыше 126 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений киевского режима с 2014 года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысячи мирных жителей, более пяти тысяч гражданских лиц погибли», — добавил глава СК РФ.

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Ущерб инфраструктуре ДНР и ЛНР от действий украинских националистов превышает 228 миллиардов рублей. Следком России завел около трех тысяч дел о преступлениях киевского режима, добавил председатель ведомства.

Атака на Кремль, произошедшая перед Днем Победы, также подтвердила, что совершение терактов типично для Киева, говорил ранее Бастрыкин. Следственный комитет России начал расследование по факту удара дронов по кремлевской резиденции президента Владимира Путина.