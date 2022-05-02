Баранец: «Мы перемалываем боевой потенциал Украины»

Российская армия в течение дня 2 мая высокоточными ракетами воздушного базирования поразила 36 объектов вооруженных сил Украины. Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал для «360» успехи спецоперации.

Если вы ежедневно читаете сводки Минобороны РФ, слушаете брифинги официального представителя Минобороны Конашенкова, то вы видите, какое количество боевой техники, пунктов управления, мостов уничтожается российской армией. Это реальные факты главной задачи специальной операции — демилитаризации. Мы шаг за шагом демилитаризуем Украину. Мы перемалываем ее боевой потенциал. Успешно ли идет спецоперация? Я скажу — да, успешно. Возможно, на некоторых участках с переменным успехом. Но у нас сейчас возникла серьезная опасность — Запад вскладчину гигантскими потоками направляет боевую технику и боеприпасы, а теперь уже раздаются призывы направлять и личный состав. Эти факторы могут серьезно повлиять на ход спецоперации, потому что нам придется решать бльше задач, нежели те, что мы наметили.

А теперь предлагаю рассудить по-обывательски. Сегодня Минобороны сообщило, что мы уничтожили за день пять танков, а в это время наша разведка засекла, что со стороны Польши на Украину прибыло 15 танков. Что в этой связи может произойти с нашей специальной операцией? Ведь получается, что выливается из ведра меньше, чем вливается. Вот в этом сейчас заключается одна из серьезнейших проблем. Необходимо рубить и жечь иностранную военную технику сразу после того, как она появляется на территории Украины. Безразлично откуда — ои Польши ли, из Румынии ли, из Словакии ли.

В целом же операция, как сказал Владимир Владимирович [Путин], идет по плану. На одних участках наметился очень серьезный успех. На других успех менее заметен, потому что враг уперся. Он понимает, например, что если мы сделаем еще один гигантский прорыв от Изюма на Краматорск — все! Огромный крысятник украинских войск окажется в котле. Это гигансткий опорный пункт — он длится на 90 километров и 90 тысяч украинских вояк в нём засели. Вот там у нас будут серьезные задачи, серьезные проблемы, к решению которых мы сейчас и готовимся. Подтаскиваем супебомбы, которые по 5 тонн весят, подтаскиваем самые крупные в мире минометы «Тюльпан», один снаряд которого весит 220-240 килограммов.

Что касается острова Змеиный, где российскими средствами ПВО были уничтожены еще три БПЛА Bayraktar. В свое время мы нанесли колоссальный удар по этому острову, где базировался морской украинский спецназ. Эти крысы снова стремятся отомстить нам. Они следят, что мы там делаем, как закрепляемся, какие корабли ходят мимо острова Змеиный. Вообще, удар по этому острову я бы назвал самой хлесткой пощечиной украинской армии, когда мы покрошили там немалое количество очень серьезных объектов. Теперь они бдительно следят, что мы там намереваемся делать. Владение этим островом имеет серьезное значение для российского Черноморского флота. Это такой непотопляемый авианосец, только гораздо меньшего масштаба, нежели Крым. Украинцы суют туда нос, запуская беспилотники. Наши ПВОшники устали молотить это добро с неба — каждый день мы валим их пачками. Несмотря на то, что украинская армия делает на их использование очень большую ставку, в данном случае она выступает для нас просто в качестве спарринг-партнера и мы с каждым днем все лучше и лучше учимся сбивать БПЛА. Спасибо, как говорится!