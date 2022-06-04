Бандеровцы пригнали РСЗО к домам Харькова и запретили жителям покидать квартиры

Украинские боевики оборудовали позиции на комбикормовом заводе Славянска, разместили вооружение у жилых домов Харькова, обустроили пункт управления в школе Дружковки и запланировали подорвать 100 тонн химикатов в Северодонецке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передало РИА «Новости».

Неонацисты продолжают использовать дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях. В Харькове во дворах многоквартирных домов по Астрономической улице бандеровцы оборудовали позиции с артиллерией, запретив жителям покидать квартиры под предлогом обеспечения безопасности.

В Славянске боевики поселились в школах, училищах и интернате, а на комбикормовом заводе разместили тяжелое вооружение и бронетехнику. В Дружковке оборудовали пункт управления в школе, разместили РСЗО во дворах, эвакуацию жителей умышленно не проводили.

В Северодонецке нацисты планируют химическую провокацию с подрывом ядовитых веществ. Украинским боевикам приказали заминировать на заводе «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой общим объемом свыше 100 тонн. Киевский режим рассчитывает таким образом задержать наступление российских войск путем создания в Северодонецке зоны химического заражения, пояснили в Минобороны РФ.