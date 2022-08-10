Президент Украины Владимир Зеленский объявил приватизацию. Это решение в условиях военного времени удивило не только украинцев, но и Запад. Глава государства решил фактически распродать страну, заявил автор статьи на сайте «Гуаньча».

Владимир Зеленский решил воспользоваться относительным затишьем на поле боя, но вместо того, чтобы помочь народу восстановить производство и жизнь, занялся получением чистой прибыли. С 1 сентября в стране пройдет новый раунд масштабной приватизации.

Западные СМИ и земляки принялись обсуждать это решение. Экономика, производство и ресурсы находятся под контролем государства. Неизвестно, что будет, если оно решит их продать. Кроме того, в нынешней ситуации не удастся выручить больших денег. Бывший спикер Верховной Рады Украины, соратник президента по партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков обвинил Владимира Зеленского в распродаже страны по низкой цене.

«Даже он чувствовал, что Зеленский продает страну по дешевке, и ему было интересно, сколько украинцев в будущем рассчитаются с Зеленским. <…> Похоже, банде Зеленского уже не до приличий, и они в спешке перепрыгивают через стену», — заявил автор статьи.