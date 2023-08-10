Спецоперация 10 августа 2023, 07:27 Балицкий заявил о начале подготовки к наступлению российских войск на Запорожском направлении Врио главы Запорожья Балицкий: идет подготовка к возможному наступлению российских войск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Времено исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил в беседе с РИА «Новости», что ВС России будут наступать на запорожском фронте в ближайшее время. По его словам, о сроках должно говорить военное руководство страны.

Он отметил, что может публично сказать только о том, что уже состоялось. Балицкий добавил, что у российских солдат достаточно крепкий боевой дух. Они справились с задачей сдержать противника.

Реклама

«И, конечно, у всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся», — ответил врио главы региона на вопрос о том, когда может начаться наступление российских сил на Запорожском направлении.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российская армия сорвала попытку атаки ВСУ около села Приютное в Запорожской области. Также рядом с Урожайным в Донецкой Народной Республике ВС РФ пресекли работу украинской диверсионно-разведывательной группы.