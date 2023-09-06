Спецоперация 06 сентября 2023, 09:31 Балицкий заявил, что российские бойцы отошли из Работино на холмы Врио губернатора Балицкий: российская армия тактически оставила Работино РИА «Новости»

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Российские силы тактически оставили село Работино в Запорожской области. Такое заявление сделал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия отошла на холмы. Мы находимся на главенствующих высотах, а противник внизу в оборонке», — пояснил он.

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По словам Балицкого, такая позиция устраивает российских бойцов. Врио губернатора подчеркнул, что не было смысла оставаться там, где сложно безопасно «вкопаться».

Ранее Балицкий сообщал, что военные РФ уничтожили группу из 20 штурмовиков ВСУ возле села Работино. За сутки противник потерял 140 человек, трое сдались в плен из числа разведчиков.

До этого украинские боевики тоже пытались войти в село и потеряли свыше 150 человек. Передвигались украинские военные на легкобронированной и автомобильной технике.

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной. Украинские боевики сосредотачивают силы между селами Вербовое и Работино, чтобы прорвать линию обороны России. Но ВСУ получают мощный отпор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек. Ни на одном направлении ВСУ не достигли цели.

Как объяснил глава Минобороны РФ, ВСУ часто бьют по гражданским объектам, но выдают теракты за военные победы. Таким образом они пытаются скрыть провал контрнаступления.