Спецоперация 16 августа 2023, 20:41 Балицкий указал на неприступность обороны ВС России в Запорожской области Балицкий: линию обороны России в Запорожской области никто не преодолеет РИА «Новости»

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никто не сможет преодолеть. Такое заявление чиновник сделал в эфире Первого канала.

«Нашу линию никому не преодолеть», — сказал Балицкий.

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По словам врио главы Запорожской области, это уже понимают и опосредованные противники России — американцы и англичане.

Регион вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают результаты голосования.

Фактически под контролем России находится более 70% территории Запорожской области. Но областной центр — город Запорожье — занимают украинские войска.

В четверг, 10 августа Евгений Балицкий отмечал, что началась подготовка к возможному наступлению российских войск на Запорожском направлении.