16 августа 2023, 20:41
Балицкий указал на неприступность обороны ВС России в Запорожской области
Балицкий: линию обороны России в Запорожской области никто не преодолеет
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что выстроенную в регионе линию обороны российских войск никто не сможет преодолеть. Такое заявление чиновник сделал в эфире Первого канала.
«Нашу линию никому не преодолеть», — сказал Балицкий.
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По словам врио главы Запорожской области, это уже понимают и опосредованные противники России — американцы и англичане.
Регион вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают результаты голосования.
Фактически под контролем России находится более 70% территории Запорожской области. Но областной центр — город Запорожье — занимают украинские войска.
В четверг, 10 августа Евгений Балицкий отмечал, что началась подготовка к возможному наступлению российских войск на Запорожском направлении.
Специальная военная операция РФ на Украине
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