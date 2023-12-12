Спецоперация 12 декабря 2023, 11:41 Балицкий сообщил о продвижении ВС РФ на Запорожском направлении Губернатор Балицкий: обстановка на Запорожском направлении стабильно напряженная РИА «Новости»

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Обстановка на Запорожском направлении спецоперации остается стабильно напряженной, но российские силы постепенно придвигаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Постоянно нахожусь на связи с нашими подразделениями на Запорожском направлении. Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», — информировал он.

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По данным главы региона, подразделениям ВС России удалось серьезно продвинуться северо-восточнее Новопокровки. ВСУ несут значительные потери. Балицкий добавил, что по этой причине части группировки «Марун» выводят с позиций. Требуется восстановление ее боеспособности. Место группировки пока заняли мобилизованные украинцы. Евгений Балицкий заверил, что власти региона знают планы и «четко контролируют переброску соединений противника».

Он также констатировал продолжение обстрелов населенных пунктов Запорожской области, находящихся возле линии фронта. Только за последние сутки ВСУ совершили 90 атак на гражданскую инфраструктуру. Ударам подвергаются Полог, Токмак, Васильевка.