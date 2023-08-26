Спецоперация 26 августа 2023, 07:47 Балицкий сообщил, что у России есть все данные о ситуации в Запорожье Врио губернатора Балицкий: у России есть вся информация о ситуации в Запорожье РИА «Новости»

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У российской стороны есть вся необходимая информация о ситуации в Запорожье, находящемся под контролем Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что есть данные и о дислокации сил противника.

По словам Балицкого, многие местные жители с удовольствием рассказывают о ситуации, чтобы помочь российской армии «быстрее избавиться» от ВСУ.

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«Соответственно, вопроса по тому, что у них происходит, у нас нет — мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника», — констатировал собеседника агентства.

Он добавил, что нередко украинские солдаты прячутся на объектах, где расположены общежития или находятся дети — по ним ракетные удары, естественно, не наносятся. Однако там, где возможность ударить по месту дислокации есть, это делается.

По словам Балицкого, у России есть также полное понимание обстановки в Запорожье в целом, «включая цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах».

Более 70% территории Запорожской области находится под контролем ВС России. ВСУ контролируют бывший областной центр — Запорожье. С марта 2023 года новым облцентром стал Мелитополь.