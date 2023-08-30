30 августа 2023, 11:43
Балицкий опроверг информацию о прорыве первой линии обороны ВС РФ в Запорожье
Врио главы Запорожья Балицкий: ВСУ не прорвали первую линию обороны под Работино
Вооруженные силы Украины не смогли преодолеть первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении. Украинские подразделения также не взяли населенный пункт Работино. Об этом в эфире телеканала «России 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, опровергнув информацию западных СМИ.
«Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия», — твердо сказал Балицкий.
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По его словам, те, кто находится рядом с российскими позициями на данном участке, понимают, что ВСУ не смогли прорвать оборону Вооруженных сил РФ. Врио главы Запорожской области подчеркнул, что украинские подразделения лишь подошли к главному рубежу.
«Они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге», — констатировал Балицкий.
Ранее врио губернатора Запорожья сообщал, что в ночь на 27 августа ВСУ потеряли порядка 150 солдат. Украинская армия пыталась закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, используя все имеющиеся резервы.
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