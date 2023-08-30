Спецоперация 30 августа 2023, 11:43 Балицкий опроверг информацию о прорыве первой линии обороны ВС РФ в Запорожье Врио главы Запорожья Балицкий: ВСУ не прорвали первую линию обороны под Работино РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не смогли преодолеть первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении. Украинские подразделения также не взяли населенный пункт Работино. Об этом в эфире телеканала «России 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, опровергнув информацию западных СМИ.

«Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия», — твердо сказал Балицкий.

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По его словам, те, кто находится рядом с российскими позициями на данном участке, понимают, что ВСУ не смогли прорвать оборону Вооруженных сил РФ. Врио главы Запорожской области подчеркнул, что украинские подразделения лишь подошли к главному рубежу.

«Они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге», — констатировал Балицкий.

Ранее врио губернатора Запорожья сообщал, что в ночь на 27 августа ВСУ потеряли порядка 150 солдат. Украинская армия пыталась закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, используя все имеющиеся резервы.