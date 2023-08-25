Спецоперация 25 августа 2023, 07:00 Балицкий объяснил, почему ВСУ физически не смогли пойти на Запорожье большой армией Врио губернатора Балицкий: ВСУ лишены шанса наступать на Запорожском фронте Министерство обороны Украины

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Украинская армия не смогла пойти на Запорожскую область большой армией, потому что вся местность под прицелом. Военные вынуждены атаковать небольшими группами и становиться мишенью для российских стрелков, сообщил РИА «Новости» временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

Специфика современных боевых действий, по его словам, заключается в том, что вся местность просматривается. Именно по этой причине противник не смог собрать большие силы и пойти целой армией.

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«Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение», — сказал глава региона.

Командованию Вооруженных сил Украины пришлось устраивать нападения волнами, отправляя небольшие группы. Евгений Балицкий сказал, что участники таких штурмов стали мишенью стрелковых подразделений.

Попытки ВСУ применить на Запорожском направлении западную технику провалились. Глава Запорожской области заявил, что российские войска разбивали ее, а противник нес большие потери.