Спецоперация 23 августа 2023, 17:37 Балицкий анонсировал «много и интересного» в зоне СВО осенью Путин подтвердил Балицкому свои слова о том, что Россия «еще ничего не начинала» Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин подтвердил свои слова о том, что Россия еще ничего не начинала в зоне СВО. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» после разговора с главой государства.

Осенью в зоне спецоперации будет «много интересного», отметил Балицкий.

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«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: „Мы еще ничего не начинали“», — подчеркнул врио главы Запорожья.

Встреча Путина с Балицким состоялась в Кремле 23 августа. Она началась ночью из-за напряженного графика главы государства. Российский лидер положительно отнесся к работе властей Запорожской области и заявил о стабильности экономической ситуации в регионе.

Ранее Балицкий рассказал, почему не боится угроз со стороны киевского режима. Он заявил, что живет ради своего народа и Родины, поэтому запугивания Украины банальны и смешны, писал «Царьград».