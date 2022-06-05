Президент США Джо Байден был вынужден бороться с паникой среди союзников Штатов в Европе, которые стали говорить о необходимости завершить украинский кризис в ближайшее время. Об этом заявил колумнист Дэвид Игнатиус в статье в Washington Post.

По словам Игнатиуса, причиной паники среди европейских партнеров США стали успехи ВС РФ. Это, как отметил колумнист, обеспокоило и Байдена, написало РИА «Новости».

«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой», — написал Игнатиус.

Он уточнил, что союзников Штатов смутили и издержки, которые повлечет затяжной конфликт. В конце концов им удалось взять себя в руки, добавил Игнатиус.На прошлой неделе ЕС принял шестой пакет санкций, который предусматривает запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия дала согласие на поставку Украине средств ПВО и танков.