Спецоперация 25 августа 2023, 19:39 Байден склонит Украину к переговорам с Россией из-за неудач ВСУ — СМИ Bloomberg: Байден может подтолкнуть Украину переговорам в 2024 году РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией во время предвыборной кампании в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Надежды на то, что киевские силы добьются окончательного прорыва в этом году, тают», — написали журналисты.

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Спустя более чем два месяца после начала контрнаступления киевскому режиму пока удалось добиться лишь «тактических успехов», несмотря на то, что он направил для этой операции подразделения, обученные и вооруженные США и Европой.

Украина и ее союзники обещают продолжать противостояние столько, сколько потребуется, но чиновники признают, что повторить прошлый уровень массовой поддержки будет непросто.

«Запасы боеприпасов, в частности, истощены, а производство в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года. Истребители F-16, вероятно, также прибудут не раньше следующего года», — указало издание.

Европейские официальные лица обеспокоены тем, что президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам в отсутствие значительного прогресса, поскольку предвыборная кампания в следующем году накалится.

Ранее политолог МГУ имени Ломоносова Артем Косоруков сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы вывести страну из кризиса, если бы он смог одержать победу на предстоящих выборах.