Байден, Шольц, Макрон и Джонсон призвали избегать боевых действий у Запорожской АЭС

Президенты США и Франции, а также канцлер Германии и премьер Британии призвали к военной сдержанности у территории Запорожской АЭС. Слова Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Бориса Джонсона привела пресс-служба Белого дома.

Политики обсудили международную ситуацию в воскресенье, 21 августа. Среди тем была обстановка на Запорожской АЭС.

«Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи станции и важность скорейшего визита миссии МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности», — сообщила пресс-служба.

Представители четырех стран договорились продолжать поддерживать Украину. Также они обменялись мнениями по текущим переговорам по по ядерному соглашению с Ираном.

Украинские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС. Атаки грозят масштабной ядерной катастрофой. Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сравнил попадание по хранилищу отходов станции с детонацией «грязной бомбы».