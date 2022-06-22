Байден предрек России и Европе «игру на выживание» из-за ситуации на Украине

Украинский конфликт в какой-то момент может превратиться в состязание на выносливость для России и Европы. В итоге речь пойдет об игре на выживание, заявил президент США Джо Байден.

«Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами. Его слова привело РИА «Новости».

Как отметил Байден, этот вопрос планируется поднять на предстоящем саммите НАТО в Испании. Встреча представителей входящих в альянс стран пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Также во время своего выступления президент США подчеркнул, что его не пугают «трещины» в общих подходах Запада к конфликту между Россией и Украиной. Он подчеркнул необходимость дальнейшего предоставления помощи Украине.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его страна оказалась в серьезной опасности. По его мнению, действия нынешней американской администрации на Украине может обернуться мировой войной.