10 мая 2022, 07:09
Байден допустил, что у России нет способов выйти из ситуации на Украине
Reuters: Байден обеспокоился отсутствием способа выхода РФ из ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с тем, что у России в настоящий момент якобы нет способов, чтобы выйти из ситуации на Украине. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с соратниками по Демократической партии, написало агентство Reuters.
«Пытаемся понять, что делать нам в текущей ситуации. Замечу, что Владимир Путин является очень расчетливым человеком», — заявил он.
Также Байден предположил, что Россия пыталась отделить друг от друга Евросоюз и военный блок НАТО.
Ранее американский президент призвал конгресс выделить 33 миллиарда долларов в качестве военной помощи для Украины. По его словам, новые поставки нужно начать как можно скорее.