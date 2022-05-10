Байден допустил, что у России нет способов выйти из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с тем, что у России в настоящий момент якобы нет способов, чтобы выйти из ситуации на Украине. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с соратниками по Демократической партии, написало агентство Reuters.

«Пытаемся понять, что делать нам в текущей ситуации. Замечу, что Владимир Путин является очень расчетливым человеком», — заявил он.

Также Байден предположил, что Россия пыталась отделить друг от друга Евросоюз и военный блок НАТО.

Ранее американский президент призвал конгресс выделить 33 миллиарда долларов в качестве военной помощи для Украины. По его словам, новые поставки нужно начать как можно скорее.