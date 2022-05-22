Три автомобиля сгорели и еще пять побиты осколками в результате удара по Куйбышевскому району Донецка со стороны ВСУ. Повреждено три дома, одному попало прямо в крышу, сообщил в Telegram глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «360» пообщались с очевидцами события.

В зоне многоэтажной застройки видна сгоревшая почти дотла машина. Люди подметают осколки выбитых стекол.

«Я была у соседки, и мы услышали какой-то шум — не свист, а именно шум. И потом как бахнет! И сразу пожар. У меня еще давление низкое… Мы попадали. Потом я спустилась к себе», — рассказала местная жительница Лидия Ткаченко, сметая осколки в совок.

В ее квартире «окна побиты», стекло разбилось и в квартире ее внука, живущего несколькими этажами выше — он сейчас воюет.

Другой жительнице повезло больше — ее окна уцелели. Когда начался обстрел, пожилая женщина разговаривала по телефону с подругой.

«Как бабахнет, я говорю: „Ой, Надь, все!“. Отбегаю, посмотрела нижние [окна], вроде целы. Как глянула — машины горят вовсю!» — рассказала женщина.

Другая жительница Донецка, Людмила Чернышова, показала небольшие твердые осколки, найденные в стволе дерева, упавшего после взрыва.

«Может, это что-то в воздухе кассетное разорвалось», — предположила она.

Людмила Чернышова призналась, что чудом не пострадала — еще за три минуты до обстрела она сидела возле дома на лавочке.

«Как прилетело, не видели, дома были. Но слышали. Не зацепило чудом — богом, наверное, мы хранимы. Зашли домой — и вот этот ужаснейший, мощнейший гром», — вспомнила она.