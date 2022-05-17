«Азовцы» превратили харьковский детсад в казармы, заперев в подвалах взрослых и детей

Украинские националисты своими действиями снова доказали, что прикрываются мирными жителями как живым щитом. В Харьковской области «азовцы»* заперли взрослых и детей в подвале детсада, а в одном из населенных пунктов ДНР боевики разместили тяжелое вооружение в доме, полном людей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что украинские военные по-прежнему используют объекты гражданской инфраструктуры. В них оборудуют опорные пункты и устанавливают различные орудия.

«Неонацисты батальона „Азов“* <…> в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду „Березка“ оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО», — уточнили в ведомстве, добавив, что в подвалах националисты насильно удерживают мирных жителей с детьми.

В Славянске, который находится на территории Донецкой Народной Республики, бойцы нацбатальона «Донбасс» выбрали в качестве опорного пункта жилой дом по улице генерала Лозановича. В здании разместили тяжелую военную технику и склад боеприпасов. Эвакуацию жителей дома никто не проводил.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение; «азовцы» — члены запрещенного в России националистического объединения.