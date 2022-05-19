«Азовсталь» ускорит спецоперацию на Украине

После массовой сдачи в плен боевиков с «Азовстали» темпы освобождения захваченной националистами территории ускорятся. Бойцы поняли, что Киев бросил их и помощи можно ждать только от России, сказал в разговоре с «360» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь.

Иностранцы на «Азовстали»

Бандеровцы из элитного подразделения «Азов»* прекратили сопротивление на «Азовстали». Три недели сидения под землей закончились, они поняли, что выхода нет, и решили сдаться.

Третья сторона здесь ни при чем. Конечно, прилагали свои усилия и президент Турции Реджеп Эрдоган, и президент Франции Эммануэль Макрон, и ООН, и Международный комитет Красного Креста, но не они определили судьбу этих людей.

Решающим стало отсутствие боеприпасов, продовольствия, чистой воды и лекарств. Националисты поняли, что командование бросило их на произвол судьбы, никакой помощи не дождаться, прорыва не будет. И даже команды сдаться в плен им никто не давал, они приняли решение сами. В Киеве говорили об эвакуации, но никакой эвакуации не было — была сдача в плен.

За несколько дней сдались более 1,7 тысячи человек, 80 из них ранены. Сколько еще остались на «Азовстали», мы не знаем. Кроме боевиков из «Азова»* там могут скрываться иностранные наемники и инструкторы из стран НАТО — американские, французские, турецкие. Неслучайно Реджеп Эрдоган и Эммануэль Макрон так беспокоились о судьбе этих людей, присылали туда пять вертолетов, но они были сбиты. Посылали даже судно в мариупольский порт, но оно было перехвачено. Так что у них не было никакой возможности выбраться оттуда.

К пленным относятся как положено по Женевской конвенции. Но потом будут разбираться с каждым в отдельности. Бойцов «Азова»* можно определить, например, по татуировкам. Их будут судить, но, конечно, не оттого только, что они служили в батальоне. Следователи будут собирать материалы о преступлениях, и виновные понесут заслуженное наказание.

Продвижение войск ускорится

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были нанесены удары по семи пунктам управления, а также по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Большая часть ударов — на донецкой территории.

Думаю, в луганском направлении союзные силы уже практически вышли на исторические административные границы. Там осталось зачистить пару городов. В донецком немного сложнее, но эта работа тоже идет, и я думаю, что в ближайшее время мы к этому придем. Тенденция определена.

Освобождение „Азовстали“ от националистов стало серьезным примером для всех остальных военнослужащих украинской армии

Сдача националистов в плен стала камушком, который покатился с горы и может вызвать обвал. Люди выберут жизнь. Даже если они совершили преступление и будут осуждены, то через 10–15 лет выйдут на свободу и смогут жить нормальной жизнью. Может быть, и раньше, если их отправят на восстановление порушенного ими Донбасса. Так же, как пленных немцев, которые отстраивали российские, украинские и белорусские города. Думаю, спецоперация на Украине после произошедшего на «Азовстали» будет продвигаться быстрее, чем сегодня.

Бесконечные поставки Запада

Каждый день сбивается много беспилотников. Например, сегодня средствами ПВО было уничтожено 15 аппаратов. Когда они закончатся, говорить сложно, потому что Запад делает все возможное для того, чтобы затянуть боевые действия, истощить Россию и выставить империей зла.

Западные страны и дальше будут поставлять на Украину вооружение, в том числе беспилотники, пока мы не зачистим страну полностью, до границ. Об этом прямо заявляли и президент США Джо Байден, и ответственный за внешнюю политику Евросоюза Жозеп Боррель. К тому же это выгодно.

Запад ведь поставляет оружие не просто так, не с благотворительной целью. Украина будет за него платить

Долг Украины и так сегодня составляет уже миллиарды долларов, а будет еще больше. Кроме того, украинской армии отправляют устаревшее вооружение. Фактически Запад освобождает свои склады. Ему это выгодно, поэтому он будет продолжать поставки, а мы будем его оружие утилизировать.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.