Украинские военные, заблокированные на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, предложили российским военным обменять находящихся вместе с ними мирных граждан на еду и медикаменты. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные методы сродни террористическим. Как полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, у бойцов ВСУ опускаются руки. Однако эта ситуация может позволить руководству Украины развязать ядерную войну.

Далее — прямая речь.

На пределе выживания

Это очевидно. У них иссякли все запасы, нет продовольствия, нет медикаментов, возможно, нет воды. У них были определенные запасы, но (российские военные) нанесли удар сверхтяжелыми боеприпасами — бомбой весом в три тонны — и, по всей видимости, хранилища оказались уничтожены.

И сейчас они находятся на пределе выживания. Им надо либо сдаваться, либо умирать, либо идти на прорыв. Но такая попытка у них была — она была отражена. Теперь они пытаются продлить свое существование и дождаться того момента, когда им, по их мнению, возможно, удастся вырваться. Возможно, руководство бойцов ВСУ обещает, что им нужно продержаться какое-то время, тогда их вызволят. Потому что сейчас Сеть полнится сообщениями о том, что Украина якобы собирается переходить в контратаку.

Ядерная провокация

Но для того, чтобы наступать, нужны соответствующие силы и средства, которых нет. Нужна мощная артиллерийская подготовка, нужно создание танкового «кулака» для прорыва. Нет ничего. Возможно, все эти мероприятия проводятся, чтобы осуществить провокацию с применением ядерного оружия на Украине. Они хотят показать, что Россия якобы терпит военное поражение, потому применила ядерное оружие. Это позволит им развязать руки для начала настоящей ядерной войны.

Также есть информация, что ВСУ попытается устроить в Одессе или Николаеве «второй Мариуполь». Они призывают готовится к подобному развитию ситуации. Однако сами эти призывы говорят о том, что у них нет сил и средств ни для какого контрнаступления. Они опять готовятся сидеть в крепостях.

Для того, чтобы был «Мариуполь», нужны вооруженные и идейно мотивированные бойцы. Сейчас в названных городах таких нет. Там основу сил составляют войска территориальной обороны. Это не те идейно заряженные добробаты. Они частично уничтожены в Мариуполе, частично сейчас уничтожаются под Харьковом. А в этих городах основу составляют резервисты, которые совсем не жаждали сражаться и имеют очень небольшой опыт подготовки. У них нет серьезной боевой техники. Поэтому сделать то, что было в Мариуполе, не получится.