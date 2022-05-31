Украина планирует возродить националистический батальон «Азов»* в Харькове, командовать им будет Анатолий Сидоренко. О перспективах такого начинания «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Эксперт заявил, что «Азова»; давно нет и любые попытки его возродить несущественны.

Далее — его прямая речь.

Я допускаю мысль, что они что-то сформируют, но основные силы уже разгромлены. То есть, самые боеспособные, которые крепко держались — это мариупольский «Азов»*, который сдался.

Я не представляю, из кого они это соберут, может быть соберут со всей Украины каких-то нациков, может быть еще фанатов подсобирают из боевых группировок. Футбольных фанатов. Но того «Азова»*, который был, уже нет

И вы знаете, что интересно, что президент Украины, еврей, финансировал изначально батальон «Азов»* и продолжает это делать сейчас. Когда я посещал те места, Коломойский (Игорь Коломойский, украинский олигарх, предприниматель-миллиардер — прим. ред.) финансировал ультранационалистов. [Арсен] Аваков, министр внутренних дел, главный куратор был «Азова»*, помогал им.

Источник фото: РИА «Новости»

Как порождали неонацизм в ВСУ

«Азов»* набрал силу с 2014 по 2022 год, просто такую устрашающую. Они внедряли своих идеологов в подразделения ВСУ. Почему за эти восемь лет настолько стали ультранационалистами подразделения ВСУ? Потому что туда были внедрены идеологи и контролеры нацистских подразделений.

Что сейчас будет? Я думаю, что это будет не то подразделение. Разведданные поступают. Вот ребята из Чечни заявили, что любые подразделения, подобные «Азову»* будут находиться и уничтожаться, я думаю, так и произойдет.

Новый «Азов» — это несущественно

Все, Украины как той, которая была, ее уже нет. Я уверен в том, что остатки и других националистических батальонов, там еще «Донбасс»**, «Айдар»***. Это конечно не «Азов»*, но и они будут все уничтожены, либо взяты в плен все до единого. А те, кто не попадут под будущий трибунал, в дальнейшем все равно попадутся. На всех есть данные.

Если резюмируя, то «Азова»*, как такового, уже нет. Того «Азова*», который был до начала спецоперации. Все что придет сейчас, это уже несущественно

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** «Донбасс» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

*** «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.