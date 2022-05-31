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    31 мая 2022, 03:57

    «Азов» отказался от неонацистской символики — западные СМИ

    The Times: «Азов» отказался от неонацистской символики, стилизованной под знак войск СС

    Александр Иванов

    Украинский батальон «Азов»* отказался от символики, стилизованной под знак, использовавшийся в годы Второй мировой войны частями войск СС гитлеровской Германии. Об этом сообщила британская газета The Times.

    Свои утверждения газета строит на деталях церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций «Азова»* — она прошла в Харькове 29 мая. В материале The Times сказано, что бойцам «Азова»* раздали нарукавные нашивки, на которых отсутствовало видоизмененное изображение нацистского символа «волчий крюк». Этот символ «азовцы»* использовали с 2014 года. Вместо него на шевронах размещен желтый трезубец на синем фоне.

    При этом в статье не указано, идет ли речь о смене символики всего батальона или только его нового подразделения.

    По данным ТАСС, 26 мая Верховный суд РФ перенес рассмотрение требования Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения «Азов»* террористической организацией и запрете его деятельности в России на 29 июня.

    *«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.