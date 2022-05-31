Украинский батальон «Азов»* отказался от символики, стилизованной под знак, использовавшийся в годы Второй мировой войны частями войск СС гитлеровской Германии. Об этом сообщила британская газета The Times.

Свои утверждения газета строит на деталях церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций «Азова»* — она прошла в Харькове 29 мая. В материале The Times сказано, что бойцам «Азова»* раздали нарукавные нашивки, на которых отсутствовало видоизмененное изображение нацистского символа «волчий крюк». Этот символ «азовцы»* использовали с 2014 года. Вместо него на шевронах размещен желтый трезубец на синем фоне.

При этом в статье не указано, идет ли речь о смене символики всего батальона или только его нового подразделения.

По данным ТАСС, 26 мая Верховный суд РФ перенес рассмотрение требования Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения «Азов»* террористической организацией и запрете его деятельности в России на 29 июня.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.