Спецоперация 22 марта 2023, 23:50 Автомобиль с украинскими диверсантами задержали в Мелитополе — СМИ РИА «Новости»: автомобиль с членами украинской ДРГ задержали в Мелитополе Викимедиа

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Спецслужбы задержали в Мелитополе автомобиль, в котором, предположительно, были члены украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом РИА «Новости» рассказал источник. В багажнике авто правоохранители обнаружили автоматы, гранаты и патроны.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов и гранаты РГД и Ф1», — сказал представитель спецслужб.

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Ведется расследование.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась форсировать Каховское водохранилище. Группировку ликвидировали при попытке переправиться через Днепр артиллерийскими ударом из самоходных установок «Малка». В результате диверсанты потеряли всю тактическую группу и плавательные средства.

Также силовикам удалось пресечь теракт против мирных жителей в Запорожской области.