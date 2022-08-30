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    30 августа 2022, 09:03

    Автомобиль с главой дежурной части ГИБДД и его семьей подорвали под Херсоном — Baza

    Baza: автомобиль с главой дежурной части ГИБДД и его семьей подорвали под Херсоном

    Александр Иванов

    Автомобиль начальника дежурной части ГИБДД подорвали в Херсонской области, сообщил источник Telegram-канала Bazа. По его данным, в этот момент в автомобиле находились полицейский и его родственники.

    Взрыв произошел около восьми часов в Паровозном переулке. Начальник местной дежурной части ГИБДД по фамилии Снешин ехал на автомобиле SEAT, когда неизвестные активировали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Кроме 38-летнего полицейского в салоне находились его жена и семилетняя дочь.

    «В результате взрыва машина получила различные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал», — сообщил источник.

    Правоохранители возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

    Другое нападение на сотрудника Госавтоинспекции произошло 26 августа в Бердянске возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. Преступники закрепили взрывное устройство с поражающими элементами на дереве — на высоте больше трех метров. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб.