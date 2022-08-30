Автомобиль начальника дежурной части ГИБДД подорвали в Херсонской области, сообщил источник Telegram-канала Bazа. По его данным, в этот момент в автомобиле находились полицейский и его родственники.

Взрыв произошел около восьми часов в Паровозном переулке. Начальник местной дежурной части ГИБДД по фамилии Снешин ехал на автомобиле SEAT, когда неизвестные активировали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Кроме 38-летнего полицейского в салоне находились его жена и семилетняя дочь.

«В результате взрыва машина получила различные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал», — сообщил источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Другое нападение на сотрудника Госавтоинспекции произошло 26 августа в Бердянске возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. Преступники закрепили взрывное устройство с поражающими элементами на дереве — на высоте больше трех метров. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб.