Автомобиль охраны депутата ГД Бородая подорвался на мине под Херсоном | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 17:17 Автомобиль охраны депутата ГД Бородая подорвался на мине под Херсоном Военкор Дамбиев: машина охраны депутата ГД Бородая подорвалась на мине в Херсонщине Соцсети

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Автомобиль охраны, который сопровождал депутата Госдумы Александра Бородая, подорвался на мине в Херсонской области. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

«Нам повезло», — прокомментировал депутат.

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На кадрах видно, как Бородай показывает французскую противотанковую мину HPD-2A2. Боеприпас едва не оказался под колесами его джипа.

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«Вот они, дороги Херсонщины», — прокомментировал видео Дамбиев.

Как уточнило Nation News, у транспортного средства взрывной волной выбило стекла. Данные о пострадавших не поступали. Парламентарий отметил, что им повезло, в отличие от следовавшей впереди машины.

Ранее саперы рассказали, как проходит разминирование освобожденных территорий ЛНР.

По словам офицера Народной милиции ЛНР, мины могут скрывать разные «сюрпризы», в числе которых датчики разгрузочного действия и проволочные растяжки.