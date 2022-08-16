Автобус загорелся в Донецке после атаки ВСУ

Украинские боевики обстреляли территорию водоканала в Киевском районе Донецка, в результате чего загорелся автобус. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Вооруженные силы Украины ударили по территории водоканала, который находится в Киевском районе Донецка. По улице Щорса, загорелся автобус», — говорится в сообщении штаба.

Утром 16 августа националисты обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что также нацисты нанесли удар по Петровскому району. В результате обстрела карателей оказался полностью уничтожен частный дом по улице Кобзаря, а также лишилось кровли домовладение по улице Мелитопольской.

Кроме того, нацисты атаковали населенные пункты Зайцево и Ясиноватая в ДНР, о пострадавших и разрушениях пока что не сообщалось.