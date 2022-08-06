Австралийский наемник раскрыл неприятный факт об украинских войсках

Украинские командиры отправляют на передовую совсем неподготовленных людей. Об этом британской газете The Guardian рассказал австралийский наемник Мэтт Ро.

По словам иностранца, он прошел обучение на военного инструктора. При этом опыта ведения боя у него никакого нет. После окончания обучения Ро ездил по центральным областям Украины и тренировал мужчин. Он отметил, что зачастую это была единственная подготовка, которую получали новобранцы перед отправкой на фронт.

«Вы спросите: „Сколько здесь людей стреляли из винтовки?“ Там около 100 человек, а поднимаются лишь две руки», — сказал австралиец.

Он добавил, что за время боевых действий ВСУ потеряла большое количество людей, которых обучали зарубежные инструкторы.

Перед поездкой на Украину Ро занимался садоводством и ландшафтным дизайном. Если мужчина решит вернуться в Австралию, то его будут ждать серьезные проблемы. Ро грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за участие в вооруженном конфликте в другой стране. Австралиец является наемником и не состоит на службе ВСУ.