Австралийское правительство увеличит объем военной помощи для Украины. Вещательная корпорация АВС сообщила, что в эту страну будет направлено тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы на сумму 26,7 миллиона австралийских долларов (19,1 миллиона американских долларов).

По просьбе украинских властей Австралия отправит шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 километров и боеприпасы к ним.

Общий объем средств, направленный Австралией для Украины, составит свыше 225 миллионов австралийских долларов (161,6 миллиона долларов США). Кроме того, австралийская сторона в общей сложности выделила на гуманитарную помощь украинским гражданам, товары первой необходимости и медикаменты уже 65 миллионов австралийских долларов (46,6 миллиона долларов США).

Австралия — одна из стран, которые ввели санкции в отношении России после начала специальной операции на Украине. Ограничительные меры затронули политиков, бизнесменов, а также юридических лиц. В частности, в санкционный список Австралии попали такие компании, как «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Алроса», «КАМАЗ» и другие.