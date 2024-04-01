Спецоперация 01 апреля 2024, 12:59 Авиаудары военных по ВСУ в марте назвали мощнейшими за все время СВО Аналитик Меркурис: в марте ВС России мощно ударили по ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска в марте нанесли по ВСУ мощнейший ракетный удар. Атака стала самой мощной за время проведения спецоперации. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что недавний обстрел украинских военных объектов привел к разрушительным последствиям для ВСУ.

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«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — подчеркнул аналитик.

Британский эксперт добавил, что ВС России обладают огромным арсеналом, который военные успешно используют против украинских боевиков.

Ранее Минобороны подтвердило, что российская армия в ночь на 29 марта атаковала украинские объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Военные ударили по ним с помощью аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников.

ВС России также сбросили с самолетов Су-34 фугасные авиабомбы на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.