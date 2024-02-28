Спецоперация 28 февраля 2024, 09:29 Авиаудары нанесли по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ в Работине Рогов: по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работине нанесли массированные удары РИА «Новости»

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Массированные авиаудары нанесли по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работине», — сказал он.

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По данным Рогова, основные удары пришлись по пригороду Орехова, а также в районе поселка Малая Токмачка. С этих мест идет снабжение ВСУ в Работине, пояснил собеседник агентства.

Село Работино расположено на линии фронта в Запорожской области. Украинские власти считают его захват главным достижением ВСУ во время провального контрнаступления на Запорожском направлении. Ради этого противник задействовал бригады с западной подготовкой из стратегического резерва.