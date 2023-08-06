Спецоперация 06 августа 2023, 06:02 Авиация ВС России уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ РИА «Новости»

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Пункты дислокации двух бригад Украины ликвидировали фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг». Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации [противника]», — сказал Астафьев.

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Российские силы нанесли удары в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское.

Штурмовики Су-25 также поразили скопления живой силы противника на четырех направлениях: Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском.

Артиллеристы группировки ликвидировали склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки.

В населенных пунктах Авдеевка и Победа противник потерял три 120-миллиметровых миномета, в Первомайском ВСУ лишились противотанковой пушки МТ-12 и на позиции в районе деревни Зоряное ВС России уничтожили американскую буксируемую гаубицу М102 украинских военных.