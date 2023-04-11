Важное 11 апреля 2023, 13:20 Авиация ВС России совершила за сутки 11 вылетов в районе Артемовска Минобороны: российская авиация совершила 11 вылетов для поддержки боев за центр Артемовска РИА «Новости»

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Авиация ВС России за прошедшие сутки совершила 11 вылетов. Их целью была поддержка штурмовых отрядов в боях за Артемовск. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки и авиация оказывают поддержку в боях за центр Артемовска.

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«За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовска авиацией совершено 11 самолетовылетов», — уточнили в министерстве.

В Минобороны обратили внимание, что ракетные войска и артиллерия также выполнили 48 огневых задач.

В итоге противник потерял более 450 солдат ВСУ и наемников. Кроме того, российские бойцы уничтожили три танка, три боевые машины, 12 бронемашин и автомобилей. Они разбили две гаубицы и две американские радиолокационные станции.

Накануне стало известно, что почти 80% территории Артемовска перешло под контроль российских сил.