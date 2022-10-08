Авиация ВС России сбила украинский самолет МиГ-29 под Запорожьем | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber Авиация ВС России сбила украинский самолет МиГ-29 под Запорожьем Минобороны: авиация ВС России сбила украинский самолет МиГ-29 под Запорожьем Пресс-служба Минобороны РФ

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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

Уточняется, что самолет ВСУ удалось сбить в районе населенного пункта Чапаевка.

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Кроме того, российские ВКС ударили высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье. Удалось уничтожить более 160 боевиков.

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Конашенков констатировал, что украинский режим продолжает провокации в Запорожье, «несмотря на присутствие на представителей МАГАТЭ». Украина хочет создать «угрозу техногенной катастрофы». В данный момент завершаются работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС и Энергодара после очередных обстрелов. За сутки по Энергодару и территории, прилегающей к атомной электростанции, нанесли два удара со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град».

Сейчас радиационная обстановка на атомной электростанции в норме.

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