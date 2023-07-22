22 июля 2023, 05:37
Авиация ВС России поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении
Российская авиация поразила на Запорожском направлении более 10 мест скопления ВСУ
Более 10 мест скопления противника на Запорожском направлении поразила авиация группировки войск «Восток». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов в разговоре с РИА «Новости».
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ», — сказал Чехов. Это произошло в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.
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Также артиллеристы группировки сорвали попытку украинских военных провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. В районе Мирного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. В этом же районе уничтожен минометный расчет противника.
Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ в направлении Роботино. Противник потерял танки, боевые бронированные машины, минометный расчет, а также понес потери в живой силе. В районе Червоной Криницы уничтожена буксируемая гаубица ВСУ.
Передовые подразделения «восточной группировки» при поддержке артиллерии уничтожили также две разведгруппы ВСУ западнее Макаровки, сообщил подполковник.
«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса „Оса“ сбито два БПЛА „Фурия“ и два — „Валькирия“», — сказал Чехов.
Диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении уничтожила артиллерия группировки сил «Запад». Удар по позициям противника российские военные нанесли с помощью САУ «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30, а также противотанковых ракетных комплексов.
Специальная военная операция РФ на Украине
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