Спецоперация 22 июля 2023, 05:37 Авиация ВС России поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении Российская авиация поразила на Запорожском направлении более 10 мест скопления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 10 мест скопления противника на Запорожском направлении поразила авиация группировки войск «Восток». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов в разговоре с РИА «Новости».

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ», — сказал Чехов. Это произошло в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.

Реклама

Также артиллеристы группировки сорвали попытку украинских военных провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. В районе Мирного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ. В этом же районе уничтожен минометный расчет противника.

Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ в направлении Роботино. Противник потерял танки, боевые бронированные машины, минометный расчет, а также понес потери в живой силе. В районе Червоной Криницы уничтожена буксируемая гаубица ВСУ.

Передовые подразделения «восточной группировки» при поддержке артиллерии уничтожили также две разведгруппы ВСУ западнее Макаровки, сообщил подполковник.

«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса „Оса“ сбито два БПЛА „Фурия“ и два — „Валькирия“», — сказал Чехов.

Диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении уничтожила артиллерия группировки сил «Запад». Удар по позициям противника российские военные нанесли с помощью САУ «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30, а также противотанковых ракетных комплексов.