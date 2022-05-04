Авиация ВКС России за ночь поразила 40 военных объектов Украины

Авиационные подразделения Вооруженных сил (ВС) России за ночь поразили 40 военных объектов Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Конашенков сообщил, что удары выполнили оперативно-тактические и армейские подразделения авиации ВКС России. В общей сложности за ночь они поразили 40 объектов ВСУ.

«Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил он.

Также Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций около железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. Удары велись с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Эти тяговые электроподстанции использовались ВСУ для доставки вооружения и боеприпасов от США и европейских стран.