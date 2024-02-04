Спецоперация 04 февраля 2024, 17:21 Авиация ВКС России уничтожила бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: вертолеты уничтожили бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8 уничтожили ракетами С-8 личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Российские военнослужащие в сложных метеоусловиях применили неуправляемые авиаракеты С-8 с близкого расстояния к противнику. Наводчик подтвердил, что все цели успешно поразили.

На этом направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. Бойцы ВС России при поддержке авиации отразили три атаки украинских штурмовиков. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 120 военных, две БМП и четыре автомобиля.

Ранее российские военные отразили несколько попыток ВСУ атаковать на Купянском направлении.