Спецоперация 22 августа 2023, 10:41 Авиация ударила по скоплению сил ВСУ возле Орехова Председатель движения Рогов: авиация России ударила по ВСУ около Орехова Пресс-служба Минобороны

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Тактическая авиация России утром 22 августа нанесла удары по скоплению солдат и техники Вооруженных сил Украины в районе Орехова, откуда противник вел наступление на Работино. Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«С рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на Запорожском фронте», — заявил он.

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Большую часть ударов нанесли на Ореховском направлении — около одноименного города и в его пригороде. По словам Владимира Рогова, это должно помешать украинским военным идти в наступление на Работино.

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 массой 500 килограммов использовали для атак по скоплению боевиков на Запорожском и Авдеевском направлениях. Брошенным в бой у Работино украинским войскам пришлось использовать некачественные боеприпасы — примерно каждый пятый не сдетонировал.