Авиация России за сутки уничтожила более 140 националистов

Авиация ВКС России уничтожила более 140 украинских националистов за сутки. Кроме того, ликвидированы батарея РСЗО «Град» и шесть артиллерийских орудий и минометов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 61 район сосредоточения украинской живой силы и военной техники. Уничтожены девять танков и боевых машин пехоты, 13 автомобилей ВСУ разного предназначения и зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Силами российских средств противовоздушной обороны сбит украинский самолет Су-25 в районе Сергеевки ДНР и вертолет Ми-8 в районе Харькова.

Также Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках ВСУ в районах Горловки, Гольмовского, Ясиноватой, Варваровки ДНР, а также населенных пунктов Малые Проходы и Новая Гнилица Харьковской области и Пятихатка Херсонской области. В районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области удалось перехватить две ракеты РСЗО «Смерч».