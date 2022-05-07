Авиация России за ночь вывела из строя 48 боеприпасов ВСУ и 280 националистов

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о ночных действиях Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации. Он сообщил, что авиация поразила 18 объектов ВСУ, а системы ПВО сбили 13 беспилотников. Полный текст брифинга опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Военно-космические силы (ВКС) России за ночь успешно ударили по пяти районам сосредоточения живой силы и военной техники. Также это подразделение ВС России поразило склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. Для ударов применялись высокоточные ракеты воздушного базирования.

Ракетные войска и артиллерия России за ночь нанесли удары по 44 пунктам управления и 196 опорным пунктам ВСУ, а также по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

За ночь 13 беспилотников были поражены системами ПВО ВС России. Также средства противовоздушной обороны перехватили три украинские ракеты «Точка-У» и девять снарядов «Смерч» над Изюмом.

Российская авиация за прошедшую ночь ударила по 18 военным объектам Украины. Вылеты совершали экипажи оперативно-тактического и армейского подразделений. Им удалось поразить до 280 националистов и 48 боеприпасов.