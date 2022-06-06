Авиация России уничтожила вблизи Северска радиолокационную станцию производства США

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки нанесла удары по 73 районам сосредоточения техники и военнослужащих ВСУ. В частности, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило Минобороны РФ.

Ее засекли вблизи Северска в Донецкой Народной Республике. Также были разбиты три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема.

Российские военные уничтожили восемь танков и бронеавтомобилей, установку реактивных систем залпового огня «Град», батарею полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей и два пункта управления. Украинская армия потеряла более 150 бойцов.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 недалеко от Славянска Донецкой Народной Республики, а также 13 беспилотников. Летательные аппараты засекли вблизи населенных пунктов Ясиноватая и Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка и Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Вербовка, Глубокое, Липцы и Михайловка Харьковской области, а также Токмак Запорожской области.

Воздушно-космические силы нанесли удар по корпусам кузнечно-механического завода на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области, сообщили «Известия». В них ремонтировали бронетехнику ВСУ.