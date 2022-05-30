Авиация России уничтожила еще 3 пункта управления ВСУ

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России поразила три пункта управления ВСУ. Об этом на утреннем брифинге сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также поражены 67 районов сосредоточения украинской живой силы. В результате за сутки ликвидировано 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ, уничтожено до 320 националистов.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов Украины. Беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.

Еще 62 пункта управления ВСУ поражены российскими ракетными войсками и артиллерией. В частности, успешный удар нанесен по пункту управления оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.