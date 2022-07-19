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    19 июля 2022, 12:40

    Авиация России нанесла удар по боевым позициям бригады ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 60 украинских боевиков авиаударом

    Анатолий Минкин

    Российские ВКС ударом высокоточного оружия уничтожили 60 боевиков батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, стоящих на боевых позициях в районе села Долина Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Авиация России нанесла удар по боевым позициям бригады ВСУ

    Он подчеркнул, что удар нанесли по боевым позициям украинских военных.

    «Уничтожены более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами», — заявил Конашенков.

    Кроме того, Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистической группировки «Правый сектор»* в поселке Камышеваха Запорожской области. На месте находились 200 боевиков.

    В селе Беленькое Одесской области российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами, предназначенными для западного вооружения.

    *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.