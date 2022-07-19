Авиация России нанесла удар по боевым позициям бригады ВСУ

Российские ВКС ударом высокоточного оружия уничтожили 60 боевиков батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, стоящих на боевых позициях в районе села Долина Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удар нанесли по боевым позициям украинских военных.

«Уничтожены более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами», — заявил Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистической группировки «Правый сектор»* в поселке Камышеваха Запорожской области. На месте находились 200 боевиков.

В селе Беленькое Одесской области российские военные уничтожили хранилища с боеприпасами, предназначенными для западного вооружения.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.