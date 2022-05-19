Российская авиация уничтожила более 340 националистов в результате поражения 58 украинских районов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники», — сказал он.

Также Конашенков заявил, что за прошедшие 24 часа ВКС России поразили семь пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. В частности, командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка.

Кроме того, российские военные нанесли удар по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Константиновки, Ильинки, Миньковки в ДНР. За прошедшие 24 часа уничтожены дивизионы С-300 у Больших Ломзак в Николаевской области и «Бук-М1» у Славяногорска в Донецкой Народной Республике.